Национальный художественный музей предлагает особенные экскурсии

"Дети в музее" - Национальном художественном. Во время каникул крупнейшая арт-площадка страны предлагает особенные экскурсии. На этот раз можно было раскрасить музейное пространство - мелом на асфальте гости рисовали поздравительные открытки к юбилею музея. Почувствовать себя настоящим художником можно было и во время создания эскизов с картин и скульптур, которые находятся в постоянной экспозиции. Юных посетителей и их родителей ожидали путешествие-квест по залам музея, познавательные игры и головоломки. Во время квеста маленькие экскурсанты искали картины с изображением детей и отвечали на вопросы, а в конце каждый получил подарок. Завершилась художественное путешествие в зале с новой выставкой "Гульні, игры, games". Кстати, посетить спортивную экспозицию можно до конца июня.