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Национальный художественный музей представит более 50 полотен Александра Кищенко
Народный художник Беларуси,автор"Гобелена века" Александр Кищенко раскроется для посетителей музея через станковую живопись, которую создавал последние 20 лет своей жизни. Среди картин - последняя зарисовка мастера "Война миров". Многофигурные композиции, портреты жены и натюрморты в стиле вселенского реализма.
Экспозиция, посвященная космическим полотнам Кищенко - одна из редких после смерти художника. Официальное открытие выставки намечено на завтра.
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