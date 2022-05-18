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НОК Беларуси распахнул двери для всех желающих в "Ночь музеев"
Прикоснуться к медалям, сфотографироваться с олимпийскими призерами и взять у них автограф. В Международный день музеев Национальный олимпийский комитет Беларуси распахнул двери для всех желающих! В рамках акции "Ночь в олимпийском музее" посетителям предлагается в интерактивном формате погрузиться в историю Белорусского олимпийского движения. Это мероприятие проводится в третий раз в истории, и сегодня поставлен рекорд - более 300 человек пришли, чтобы проникнуться олимпийским движением и вживую увидеть тех, кто прославляет нашу страну на международной арене
Помнить любую историю для каждого человека важно, а для спортсменов и будущих спортсменов, т. е. молодых - очень важно видеть награды, к чему можно стремиться и помнить своих белорусских героев.
Я даже никогда не представляла, что смогу подойти вживую и увидеться с таким известным спортсменом, завоевавшим золотую олимпийскую медаль. Это вершина в любом виде спорта, это очень важная награда в жизни каждого спортсмена, и я реально даже не представляла, что могу увидеться с такими людьми, спортсменами.
Среди приглашенных гостей сегодня в Национальном олимпийском комитете побывали призеры и чемпионы Олимпиад - Иван Литвинович, Динара Алимбекова, Антон Смольский, Александра Наркевич и Максим Недосеков.
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