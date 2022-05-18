НОК Беларуси распахнул двери для всех желающих в "Ночь музеев"

Я даже никогда не представляла, что смогу подойти вживую и увидеться с таким известным спортсменом, завоевавшим золотую олимпийскую медаль. Это вершина в любом виде спорта, это очень важная награда в жизни каждого спортсмена, и я реально даже не представляла, что могу увидеться с такими людьми, спортсменами.

Александра Костина, ученица гимназии