3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Национальный олимпийский комитет принял участие в акции "Наши дети"
Национальный олимпийский комитет также принял участие в акции "Наши дети". Первый вице-президент НОКа Виктор Лукашенко, олимпийские чемпионы Камандар Маджидов, братья Богдановичи и призеры международных турниров по легкой атлетике Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова посетили Детский городок Ленинского района в Минске. Сейчас там 78 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет. Все они посещают различные кружки и секции, в том числе спортивные. Поэтому спортивный инвентарь, который презентовали сегодня наши атлеты, подойдет как нельзя лучше. Среди подарков и мягкие игрушки, и сладости, и талисман белорусской олимпийской команды - Буслик. Кстати, новогоднее представление прошло тоже по-спортивному принципу. Ребята и гости соревновались в конкурсах. К слову, акция прошла в отличной, праздничной и доброй, атмосфере.
Воспитанники тоже подготовили гостям подарки. Дети презентовали новогодние украшения, сделанные своими руками. После новогоднего представления атлеты поучаствовали в мастер-классах. А затем для всех был организован сладкий стол.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов