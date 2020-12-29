Национальный олимпийский комитет принял участие в акции "Наши дети"

Национальный олимпийский комитет также принял участие в акции "Наши дети". Первый вице-президент НОКа Виктор Лукашенко, олимпийские чемпионы Камандар Маджидов, братья Богдановичи и призеры международных турниров по легкой атлетике Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова посетили Детский городок Ленинского района в Минске. Сейчас там 78 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет. Все они посещают различные кружки и секции, в том числе спортивные. Поэтому спортивный инвентарь, который презентовали сегодня наши атлеты, подойдет как нельзя лучше. Среди подарков и мягкие игрушки, и сладости, и талисман белорусской олимпийской команды - Буслик. Кстати, новогоднее представление прошло тоже по-спортивному принципу. Ребята и гости соревновались в конкурсах. К слову, акция прошла в отличной, праздничной и доброй, атмосфере.



Воспитанники тоже подготовили гостям подарки. Дети презентовали новогодние украшения, сделанные своими руками. После новогоднего представления атлеты поучаствовали в мастер-классах. А затем для всех был организован сладкий стол.



