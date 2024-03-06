Национальный отбор на "Славянский базар" пройдет в Белыничах 16 марта

Кто споет за Беларусь на "Славянском базаре", решат судьи уже через 10 дней в культурной столице Беларуси. Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет 16 марта в Белыничах. Претенденты определены. В списке лауреаты и обладатели Гран-при легендарного проекта Белтелерадиокомпании - радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Детский конкурс представит битву опытных: в портфолио и российские телепроекты. Не менее серьезным будет вокальное соревнование артистов с возрастным цензом 16+: участники главного музыкального шоу-проекта страны - "Фактор.by", воспитанники продюсерского центра "Спамаш", солисты духового оркестра, а также финалисты республиканского конкурса "Маладзечна".