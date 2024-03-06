ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Национальный отбор на "Славянский базар" пройдет в Белыничах 16 марта

Кто споет за Беларусь на "Славянском базаре", решат судьи уже через 10 дней в культурной столице Беларуси. Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет 16 марта в Белыничах. Претенденты определены. В списке лауреаты и обладатели Гран-при легендарного проекта Белтелерадиокомпании - радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Детский конкурс представит битву опытных: в портфолио и российские телепроекты. Не менее серьезным будет вокальное соревнование артистов с возрастным цензом 16+: участники главного музыкального шоу-проекта страны - "Фактор.by", воспитанники продюсерского центра "Спамаш", солисты духового оркестра, а также финалисты республиканского конкурса "Маладзечна".

Прямую трансляцию национального отбора на международные конкурсы в рамках "Славянского базара" будет вести Белтелерадиокомпания. Зритель сможет присоединиться к концертам с помощью телеканала "Беларусь 3" 16 марта в полдень и в 17:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все