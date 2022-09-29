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Национальный правовой портал Беларуси - площадка для всенародного обсуждения самых важных законов

Национальный правовой портал Беларуси и впредь будет площадкой для всенародного обсуждения самых важных законов в стране.

Это позволяет оперативно получить обратную связь из всех регионов. Так, впереди приведение ряда законов в соответствие с обновленной Конституцией. И в парламенте не исключают, что самые важные нормы будут обсуждать открыто и всенародно.

К тому же в стране готовится Концепция национальной безопасности. Ее проект также планируется вынести на обсуждение на правовом портале.

Напомним, эта интернет-площадка - детище Национального центра правовой информации. Уже четверть века он собирает и систематизирует всю правовую информацию, официально публикует законодательные нормы. А портал позволяет получить актуальный срез мнений общества по самым значимым сферам жизни.

Концепция национальной безопасности разрабатывается таким государственным органом, как Совет безопасности, в частности, государственный секретариат Совета безопасности. Безусловно, к этой работе будут подключены, наверное, все участники правовой жизни страны и не только. Мне кажется, что концепция национальной безопасности - такой документ, который требует обсуждения не столько онлайн, сколько живого контакта. Поэтому, наверное, следует вести речь о диалоговых площадках, скорее, по вопросам обсуждения концепции национальной безопасности, но и НЦПИ в этом случае также может поучаствовать очень активно.Валерий Мицкевич, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси
Я думаю, в скором времени появится проект закона о Всебелорусском собрании, возможно, появится Избирательный кодекс. Сейчас работа с этими документами на финальной стадии. Планируется обсуждение у главы государства. После этого мы будем думать над графиком обсуждения и соответственно принятия в парламенте.Беларусь первой среди стран СНГ перешла на цифровой формат доведения правовых актов до граждан. Уже 10 лет их публикуют только в электронном виде. На портале - свыше ста тысяч нормативных правовых актов.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Фото: pixabay.com

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