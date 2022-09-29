Национальный правовой портал Беларуси - площадка для всенародного обсуждения самых важных законов

Концепция национальной безопасности разрабатывается таким государственным органом, как Совет безопасности, в частности, государственный секретариат Совета безопасности. Безусловно, к этой работе будут подключены, наверное, все участники правовой жизни страны и не только. Мне кажется, что концепция национальной безопасности - такой документ, который требует обсуждения не столько онлайн, сколько живого контакта. Поэтому, наверное, следует вести речь о диалоговых площадках, скорее, по вопросам обсуждения концепции национальной безопасности, но и НЦПИ в этом случае также может поучаствовать очень активно. Валерий Мицкевич, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси