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Национальный центр творчества детей и молодежи приглашает на дни открытых дверей
Проходят презентации коллективов, творческих мастерских и кружков по интересам. Выбрать занятие по вкусу могут как дети дошкольного возраста, так и выпускники.
Список возможностей - в материале Натальи Кузьмицкой. Вот уже 5 лет подряд историю и культуру родного края эти девочки изучают через народные пения и танцы. Репертуар вокалисты любительского коллектива "Звездочка" пополняют во время творческих экспедиций: хорошо знают музыкальные особенности разных регионов страны, традиции исполнения народных песен и танцев.
Исполняют здесь и эстрадные песни. А на концертной площадке друг друга сменяют народные и современные хореографические коллективы.
Вообще, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи - мини-страна, в которой рождается и взрослеет детский талант.
Все любят смотреть мультики. На детской мультфабрике юные аниматоры пробуют себя в роли сценаристов, режиссеров - создают свою пластилиновую или рисованную историю.
Во внеурочное время дети разного возраста могут познакомиться также и с разнообразными видами декоративно-прикладного искусства. В студии "Родничок" вот уже полстолетия обучают валению, росписи по стеклу, керамике.
Научат проявлять свою индивидуальность, держаться на публике, быть уверенным и в подиум-школе.
До конца недели во всех центрах детского творчества будут проводиться дни открытых дверей, чтобы каждый мог определиться: познакомиться с фэшн-индустрией, отдать предпочтение театральным подмосткам или заняться скрапбукингом - и этот учебный год был насыщенным не только учебными, но и творческими достижениями.
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