Национальный центр творчества детей и молодежи приглашает на дни открытых дверей

Проходят презентации коллективов, творческих мастерских и кружков по интересам. Выбрать занятие по вкусу могут как дети дошкольного возраста, так и выпускники.

Список возможностей - в материале Натальи Кузьмицкой. Вот уже 5 лет подряд историю и культуру родного края эти девочки изучают через народные пения и танцы. Репертуар вокалисты любительского коллектива "Звездочка" пополняют во время творческих экспедиций: хорошо знают музыкальные особенности разных регионов страны, традиции исполнения народных песен и танцев.

Исполняют здесь и эстрадные песни. А на концертной площадке друг друга сменяют народные и современные хореографические коллективы.

Вообще, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи - мини-страна, в которой рождается и взрослеет детский талант.

Все любят смотреть мультики. На детской мультфабрике юные аниматоры пробуют себя в роли сценаристов, режиссеров - создают свою пластилиновую или рисованную историю.

Во внеурочное время дети разного возраста могут познакомиться также и с разнообразными видами декоративно-прикладного искусства. В студии "Родничок" вот уже полстолетия обучают валению, росписи по стеклу, керамике.

Научат проявлять свою индивидуальность, держаться на публике, быть уверенным и в подиум-школе.