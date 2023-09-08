Национальный центр творчества детей и молодежи в Минске приглашает на дни открытых дверей

Будут представлены вокально-хоровые, хореографические коллективы, а также объединения по интересам, спортивная аэробика. Наши участники - это постоянные призеры и победители многочисленных республиканских и международных соревнований, различных турниров, концертных площадок. И в пятницу наших гостей ждет театральная пятница, где родители вместе с детьми смогут познакомиться с различными театральными коллективами национального центра. Приходите и все увидите!

Ольга Бунчук,завотделом Национального центра художественного творчества детей и молодежи