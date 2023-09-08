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Национальный центр творчества детей и молодежи в Минске приглашает на дни открытых дверей
Начало учебного года - время не только для освоения наук, но и для поиска новых увлечений. Национальный центр творчества детей и молодежи приглашает на дни открытых дверей. В рамках недели творчества проходят презентации коллективов, творческих мастерских и кружков по интересам. Познакомиться ближе с деятельностью творческих объединений помогут тематические концерты.
Будут представлены вокально-хоровые, хореографические коллективы, а также объединения по интересам, спортивная аэробика. Наши участники - это постоянные призеры и победители многочисленных республиканских и международных соревнований, различных турниров, концертных площадок. И в пятницу наших гостей ждет театральная пятница, где родители вместе с детьми смогут познакомиться с различными театральными коллективами национального центра. Приходите и все увидите!
Напомним, по всей стране стартовала неделя открытых дверей в учреждениях дополнительного образования. Выбрать занятие по вкусу могут как дети дошкольного возраста, так и выпускники.
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