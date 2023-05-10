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Национальный центр защиты персональных данных выявил нарушения в работе интернет-магазина "Евроопт"
Национальный центр защиты персональных данных завершил плановую проверку интернет-магазина "Евроопт", пишет БЕЛТА со ссылкой на центр.
Выявлены нарушения законодательства о персональных данных, в том числе при реализации обязательных мер, касающихся обеспечения защиты персональных данных.
Так, согласия на обработку персональных данных, получаемые оператором при регистрации на таких сервисах, как edostavka.by, evropochta.by, emall.by, не соответствуют требованиям ст.5 Закона о защите персональных данных.
Кроме того, есть недостатки при информировании клиентов о порядке и пределах обработки их персональных данных.
Оператору ЗАО "Интернет-магазин Евроопт" вынесено требование устранить нарушения. Также необходимо "переполучить" до 1 сентября 2023 года согласия субъектов персональных данных либо удалить их.
Фото: БЕЛТА
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