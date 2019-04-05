3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Специально для сотрудников белорусских предприятий разработаны турпакеты на II Европейскин игры
Национальный туристический партнер II Европейских игр поможет сотрудникам белорусских предприятий со всей страны попасть на международный спортивный форум. Специально для них разработаны турпакеты, включающие не только билеты на соревнования, но и дополнительные услуги по проживанию, питанию и экскурсионному сопровождению. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала начальник отдела "Центркурорта".
Подробную версию трансляции смотрите на сайте tvr.by, официальном YouTube-канале и в соцсетях Агентства теленовостей.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов