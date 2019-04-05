Специально для сотрудников белорусских предприятий разработаны турпакеты на II Европейскин игры

Национальный туристический партнер II Европейских игр поможет сотрудникам белорусских предприятий со всей страны попасть на международный спортивный форум. Специально для них разработаны турпакеты, включающие не только билеты на соревнования, но и дополнительные услуги по проживанию, питанию и экскурсионному сопровождению. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала начальник отдела "Центркурорта".