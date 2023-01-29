Нацистская машина уничтожения, или гетто на территории Беларуси

На неделе Беларусь вспоминала миллионы людей, погибших в годы Второй мировой войны. 27 января ООН провозгласила Международным днем памяти жертв холокоста.

Именно в этот день в 1945 году советскими войсками под командованием маршала Конева был освобожден концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим.



В этом лагере за годы войны были убиты несколько миллионов человек. Не только белорусов, но и депортированных из стран Западной Европы - Австрии, Чехии, Германии, Польши.



Такого количества гетто, как в Беларуси, не было ни в одной, оккупированной Германией стране. О нацистской машине уничтожения - Елена Бормотова.



Центральная часть Минска, которая 80 лет назад была изолирована для проживания еврейского населения.



После оккупации города - это зона тыла группы армий "Центр". Поэтому решение о создании гетто принимали военные. Генерал Шенкендорф, которого называли цербером армейского тыла и бригаденфюрер СС Ценнер. Распоряжение было подписано полевым комендантом 19 июля 41-го года.



В Берлине постоянно говорилось о том, что их надо уничтожать, а на местах понимали, что надо где-то использовать рабочую силу. Оккупационные власти стремились от еврейского населения поиметь максимально все, начиная от материальных каких-то ценностей до использования их трудоспособности. Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, кандидат исторических наук



20 июля решение было обнародовано - развешано на столбах в разных частях города. На белорусском и немецком языках. В течении пяти суток евреи обязаны были переселиться в выделенную зону.



Минское гетто - одно из самых крупных в Европе. Оно включало в себя 39 улиц. По периметру было огорожено колючей проволокой. На территории находились два контрольно-пропускных пункта. Главные ворота на Раковской улице. По ней ежедневно группы евреев водили на работы в город и приводили обратно в гетто. Через ворота на Раковской могли проходить узники только со спецпропусками.



Одна из границ гетто проходила вдоль сквера на углу современных Сухой и Коллекторной улиц. В 40-х это еврейское кладбище. Сегодня мемориал жертвам минского гетто.



Первые акции по ликвидации узников гетто прошли в ноябре 41-го.



7-го, 8-го будет убито около 10 тысяч. Но депортации будут продолжаться. Ноябрь месяц - это самый активный месяц, когда сюда, на территорию Минска, прибудет 7 тысяч депортированных из трех государств. Из Германии, Австрии и Чехии. Это 7 эшелонов, 7 тысяч. Кузьма Козак, референт исторической мастерской им. Л. Левина, доцент исторического факультета БГУ



Европейских евреев нужно было расселить. Для этого проводили акции по уничтожению белорусских евреев. 20 ноября убили порядка 5 тысяч человек. На их места заселили депортированных. Создали зондергетто. Это гетто в гетто.

Дневник Бертольда Руднера. Он был депортирован из Берлина 14 ноября 41-го года. До Минска ехал 4 суток. 18 ноября он будет уже в Минске. Затем его размещают в районе улицы Сухой и улицы Обувной. Сейчас это улица Короля. Несколько зданий сохранилось. И он описывает. Первый день не кормят, потому что холодно, болезни и пример ее знакомой. Ее звали Марта Крон. Он говорит, она умирает 26 января 1942 года по причине холода, голода и нет питания. Но ее не могут похоронить - морозы, земля промерзла. И он пишет в дневнике, что ее перемещают в коридор. Ждут теплых времен. Кузьма Козак, референт исторической мастерской им. Л. Левина, доцент исторического факультета БГУ



В один день в Кобрине из 11 тысяч населения уничтожили 4,5 тысячи человек. 20 января 42-го года в берлинском районе Ванзе 15 высокопоставленных чиновников нацистской Германии и органов СС разрабатывали методы окончательного решения еврейского вопроса.



Ответственным за выполнение плана был назначен Гиммлер. После Ванзейской конференции начинается тотальное уничтожение евреев. Шансов на выживание практически нет.



Чтобы содержать население, так или иначе, пусть оно сконцентрировано в одном месте, его надо как-то снабжать продуктами питания, и едоки для оккупационных властей не были в приоритете, им они не нужны. 42-й год фактически это год, когда весна, на 90 % все гетто Беларуси были уничтожены, за редким-редким исключением. Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, кандидат исторических наук



Таким исключением было гетто в Глубоком. Его создают в конце октября 41-го, когда во многих городах Беларуси еврейский вопрос уже был "решен". К октябрю 41-го ликвидировали гетто в Борисове, Давид-Городке, Городище под Барановичами, в Паричах, Бешенковичах, Бегомле.



Современная улица Красных партизан в Глубоком в годы оккупации проходила по центральной части гетто и называлась улицей Домбровского. Кучность населения в гетто была огромной - в одном доме жили до 10 семей. Гетто было обнесено забором с колючей проволокой. Евреям запрещалось ходить по тротуарам, зажигать свет в темное время суток и разговаривать с нееврейским населением. За нарушение приказа - расстрел.



В небольшой район города принудительно переселили практически половину населения Глубокого. Пять тысяч человек. Узники обязаны были работать - Третьему рейху нужна была надежная основа для деятельности, начиная от продовольствия, заканчивая дорожным сообщением. Узники заготавливали древесину, ремонтировали мосты и дороги, убирали город, разгружали вагоны. Рабочий день длился 14-16 часов. Выходных не было.



Было создано достаточно большое количество разнообразных предприятий, на которых было занято практически все население гетто. Из Глубокого было удобно доставлять какие-то необходимые предметы для нужд того же вермахта. Например, в городе работал цех, где производили телеги и сани для армии. Этот цех существовал до последнего, поскольку в нем была реальная потребность у вермахта. Игорь Федоров, научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея



Была и мастерская по изготовлению уличных указателей и домовых знаков. Работал в Глубоком и комиссионный магазин. Там продавались вещи уничтоженных евреев. Первый массовый расстрел прошел летом 42-го, когда погибла половина населения гетто.

Вспоминая тот первый массовый расстрел июня 42-го, когда в одночасье погибло около 2,5 тысячи евреев. И их одежду должны были привести в порядок оставшиеся в живых жители гетто. Выстирать, зашить какие-то поврежденные участки. Причем случались такие душераздирающие истории, когда мать была вынуждена приводить в порядок одежду убитого мужа или сына. Игорь Федоров, научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея



Гетто в Глубоком было одним из последних в Беларуси. Его уничтожили в августе 43-го. В октябре того же 43-го было ликвидировано Минское гетто.

