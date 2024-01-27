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Нацисты просили пощады: открытый процесс 1946 года в Минске - в проекте АТН "Без ретуши"

Высший фашистский генералитетв январские дни 1946 годапредстал в Минске перед военным трибуналом. На руках палачей кровь сотни тысяч жертв. Кто-то отвечал за уничтожение партизан, создание лагерей смерти (как Озаричи), кто-тоза насильственный угон мирных жителей в Германию.

Признавая свою вину, каждый из оккупантов просил сохранить жизнь. Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный 80-летию освобождения Беларуси. Тому, чтопоистине объединяет.

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