Нация, которая не имеет прошлого, не будет иметь и будущего - Татарицкий о возрождении государственного знака качества в Беларуси

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси в проекте "Вопрос номер один" рассказал о том, насколько важна преемственность советских традиций и зачем в стране возрождают государственный знак качества: "Нация, которая не имеет прошлого, не будет иметь и будущего. Поэтому очень важно опираться на историю и те государства, которые имеют прогресс в своем развитии, берут из своего прошлого лучшее и переносят его, трансформируя в новые формы на настоящее, которое в будущем опять найдет продолжение. Поэтому, обсуждая вопрос преемственности с точки зрения каких-то лучших традиций, традиций, посвященных улучшению качества, нельзя не опереться на то хорошее, что у нас было, скажем, на примере БЕЛАЗа, Тракторного завода. В некоторых странах, не только в Республике Беларусь, сохранилась эта техника, которая работает по полвека. Это говорит о том, что продукция действительно не просто была удостоена знака качества, она заслужила эти награды".