Научиться виндсерфингу и разучить элементы вейкбординга можно на пляжах столичных водохранилищ

В Минске любители трюков с доской на воде открыли сезон. Научиться ходить под парусом на виндсерфе и разучить самые сложные элементы вейкбординга можно на пляжах столичных водохранилищ. Попутный ветер поймал и наш корреспондент Илья Цветков.



Балансировать на доске по волнам под парусом - любимое хобби Яны Ломоть. Виндсерфингом начала заниматься в десять лет, а сегодня участвует в международных заплывах. Недавно вернулась из Майорки - заняла пятое место в своей возрастной группе.



Научиться управлять мачтой на волнах и ловить попутный ветер можно за несколько интенсивных тренировок. Но первым делом стоит изучить строение виндсерфа.







Чтобы стать настоящим виндсерфером, следует соблюдать три важных правила: соблюдать координацию движений, не бояться воды и ветра и, самое главное, не путаться в терминах: на виндсерфах не плавают, а ходят! В отличие от еще одних специалистов по трюкам на воде - райдеров или вейкбордистов. Этот вид спорта совмещает в себе самые сложные элементы езды на водных лыжах, сноуборде и серфе. Тренировки проходят круглый год - зимой на батутных аренах, а летом - в вейкпарках. К примеру, этот находится на Цнянском водохранилище.



Специальную экипировку с собой приносить не нужно - все необходимое есть на берегу. Главное - пройти вводный инструктаж с тренером. В выходные желающих укротить» волну очень много. Рядом с любителями тренируются и профессиональные спортсмены. Чемпионаты по водной акробатике проходят в Минске, Браславе и Гомеле. А лучшие райдеры страны ежегодно выезжают на европейские чемпионаты.



