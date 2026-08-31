Научная база и современные технологии: Рум Римма рассказала о принципах работы Музея истории ВОВ

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В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны назначен новый директор. Им стала Рум Римма Николаевна, которая прошла путь от научного сотрудника до заместителя директора и теперь возглавила учреждение. Она - одиннадцатый руководитель за всю историю музея и первая женщина на этом посту. О новых подходах, сохранении памяти и работе с молодежью она рассказала в "Актуальном интервью".

Римма Николаевна работает в музее много лет и знает его изнутри. По ее словам, возглавлять коллектив, в котором она выросла профессионально, - это большая ответственность. "Ответственность перед поколениями прошлыми, перед участниками Великой Отечественной войны, перед коллективом. Ко мне будут прикованы взгляды, будут сравнивать. Я к этому готова. Я знаю музей, коллектив, все нюансы", - отметила она.

Ранее музей возглавляли фронтовики, партизаны, военные и музейщики. Сегодня, по мнению нового директора, важно сочетать научную базу, художественное решение и современные технологии.

В экспозициях музея уже используются современные решения, но главное, по словам директора, - не забывать о музейном предмете. "Главное в музее - это музейный предмет, а современные технологии - лишь дополнение, которое усиливает эмоциональную составляющую. В этом году мы обновили часть экспозиции, посвященную лагерю смерти "Тростенец". Соединили науку, художественное решение и современные технологии, чтобы усилить воздействие на посетителя", - рассказала Рум Римма.

Сегодня фонды музея насчитывают более 166 тыс. единиц хранения. Ежегодно коллекция пополняется на 1-1,2 тыс. новых экспонатов, и за каждым стоит история героя - фронтовика, партизана или труженика тыла. "Наша главная задача - чтобы имена всех участников войны сохранялись. В Зале Победы представлены имена героев Советского Союза разных национальностей. Мы создали базу данных, которая регулярно пополняется фотографиями и биографическими справками. В будущем планируем работать с коллегами из музеев СНГ и бывшего Советского Союза", - поделилась планами директор.

У музея подписано 27 соглашений о сотрудничестве, в том числе с музеями России, Узбекистана и Китая. Музей является соучредителем Международной ассоциации музеев Второй мировой войны.

Посещаемость также впечатляет: около 500 тыс. человек в год. Рум Римма отметила, что в 2026 году планка поднялась, в летний период музей посещают около 1,4 тыс. человек в день. За 2026 год проведено более 8 тыс. экскурсий.