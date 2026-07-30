Научно-исследовательский центр изучения дикой природы открыли в Беловежской пуще
В национальном парке "Беловежская пуща" открыли Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы. Теперь это главная площадка, объединяющая белорусских и зарубежных ученых, экологов, экспертов, а также научные изыскания в области особо охраняемых природных территорий Беларуси.
В стенах современного здания будут изучать эталонные экосистемы Беловежской пущи, разрабатывать инновационные методы полевых исследований, формировать стратегии управления реликтовым первобытным лесом Европы с учетом климатических изменений. Новый центр повысит качество мониторинга редких видов животных, в том числе беловежского зубра.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
"Что касается пущи, мы сегодня обсуждали с российскими коллегами, конечно, здесь серьезно надо заняться зубром. Ведь не было б науки в пуще в свое время, и зубра беловежского или европейского не было. А популяция зубра европейского в Беларуси и России - это почти 60 % мировой популяции. Задача этого центра - скоординировать усилия с нашими русскими коллегами-учеными, заниматься дальше популяцией зубров".
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
"Самое главное - это разработка эффективных систем управления, не только этой, но и всеми особо охраняемыми природными территориями для того, чтобы мы смогли будущим поколениям эти природные жемчужины Беларуси передать в первозданном виде. Действительно, зубр - это самый успешный пример, восстановления исчезающих видов. Этот опыт надо использовать для работы по восстановлению других исчезающих видов и по продолжению работы, чтобы популяция зубров вышла из угрожающей зоны".
Современное двухэтажное здание возводили чуть больше года. Проект реализован по поручению управляющего делами Президента Беларуси. Перспективы - долгосрочные и амбициозные.
Сохранение экологического наследия - приоритет страны. Для этого созданы все условия для профессионалов: инфраструктура нового объекта рассчитана на эффективную одновременную работу как постоянных, так и приглашенных специалистов.
Здание оснащено передовыми лабораториями экологического мониторинга, а также современными высокотехнологичными хранилищами для систематизации и хранения уникальных образцов флоры и фауны.
Гостей тоже будут встречать: для них открыт широкий доступ к приборной и методической базе центра.