Научно-технический парк ранней профориентации школьников создадут в Беларуси

Что ожидает сферу образования в ближайшее время - в интервью нашим корреспондентам рассказал министр Игорь Карпенко. Так, до 2025 года предусмотрено поэтапное повышение зарплаты педагогическим работникам. Прорабатывается и проект о создании детского научно-технического парка для ранней профориентации школьников.