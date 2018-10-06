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Научно-технический парк ранней профориентации школьников создадут в Беларуси

Что ожидает сферу образования в ближайшее время - в интервью нашим корреспондентам рассказал министр Игорь Карпенко. Так, до 2025 года предусмотрено поэтапное повышение зарплаты педагогическим работникам. Прорабатывается и проект о создании детского научно-технического парка для ранней профориентации школьников.

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