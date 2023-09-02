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Научные конференции, творческие соревнования, премьера мюзикла "Тарас на Парнасе" - в Городке проходит День белорусской письменности
В Городке торжественно открылся XXX День белорусской письменности. Любимый праздник слова пишет свою историю с 1994 года. Первым День белорусской письменности принимал Полоцк. Символично, что и юбилейный праздник также проходит на витебской земле. Его нынешняя столица - город Городок - один из самых древних на белорусской земле. А еще с этим местечком связана самая большая загадка белорусской литературы - создание сатирической поэмы "Тарас на Парнасе". Сегодня участников праздника в Вереницынском сквере встречает скульптура того самого лесника Тараса, а каждый уголок похорошевшего городка подтверждает, как богата и самобытна белорусская культура.
Трансляцию церемоний открытия и закрытия праздника зрители могут увидеть на телеканале "Беларусь 3", а также два дня прямых включений из импровизированной студии.
Самые яркие моменты праздника - в репортаже Ольги Масловской (видео).
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