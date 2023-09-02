Научные конференции, творческие соревнования, премьера мюзикла "Тарас на Парнасе" - в Городке проходит День белорусской письменности

В Городке торжественно открылся XXX День белорусской письменности. Любимый праздник слова пишет свою историю с 1994 года. Первым День белорусской письменности принимал Полоцк. Символично, что и юбилейный праздник также проходит на витебской земле. Его нынешняя столица - город Городок - один из самых древних на белорусской земле. А еще с этим местечком связана самая большая загадка белорусской литературы - создание сатирической поэмы "Тарас на Парнасе". Сегодня участников праздника в Вереницынском сквере встречает скульптура того самого лесника Тараса, а каждый уголок похорошевшего городка подтверждает, как богата и самобытна белорусская культура.