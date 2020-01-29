Научные разработки молодых гомельских ученых

На специальной выставке представлены работы преимущественно молодых ученых. Направления самые разные: энергетика, машиностроение, металлургия, медицина. Самое важное, что все научные разработки рассчитаны на практическое применение. Например, преподаватель ГГТУ, доцент факультета автоматических и информационных систем Владимир Комраков представил завершенный проект, заказчиком которого выступил центр радиационной медицины и экологии человека. Вместе с научными партнерами он создал программное обеспечение для обнаружения патологии щитовидной железы. Сейчас разработка находится на стадии внедрения.



Еще один проект, на этот раз в сотрудничестве с областной больницей и в стадии реализации. Новая программа станет помощником врачам при изучении позвоночника. В общем, спрос на научные разработки университета имени Сухого с каждым годом увеличивается. В прошлом году были завершены 50 проектов. Причем, заказчиками выступают не только белорусские организации.



В День белорусской науки в университете состоялось и торжественное собрание. Лучшие ученые отмечены дипломами и наградами.



