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Научный центр "Валдай" - инновационная площадка, где запускают высокотехнологичные стартапы
Технологии, как известно, управляют миром. Где-где, а в научном центре "Валдай" с этим никто не спорит. Об этой инновационной площадке, где запускают высокотехнологичные стартапы, корреспонденты АТН рассказали в специальном репортаже"Новгород науки".
Искусственный интеллект, радиоэлектроника или интернет вещей - здесь все так устроено, чтобы не просто стимулировать развитие технологий, но и приблизить науку к реальным запросам экономики.
Новгородский "Валдай" - это про командный дух. Здесь и передовая инженерная школа, и компании-резиденты, и школа IT. Лучшие студенты, молодые ученые, производители придумывают и воплощают вместе. Как говорится, полный цикл - от идеи до производства.
Что удобно для компаний, так это беспрецедентный уровень поддержки, в том числе налоговые льготы, доступ ко всей университетской инфраструктуре и оборудованию (поясняют: это роскошь, такое не всякий купит). Ну и конечно, кадры, за которые здесь идет настоящая борьба. Стоящего студента заберут с руками и ногами. Так что даже первокурсник знает: без работы не останется.
Есть и финансовая поддержка, есть поддержка лабораторий, есть поддержка кадровая. Я считаю, что больше, чтоб заниматься наукой, ничего уже не нужно.
Вузовская наука здорово дружит. Белорусско-российскую дружбу укрепляют реальные проекты. А сколько потенциальных.
Константин Харламов также рассказал, что, например, БНТУ закрывает компетенции строительные, а они- технологические. "Мы можем разработать 3Д-принтер, который будет строить дома. Об этом как раз сейчас мы ведем переговоры", отметил Харламов.
Предвкушают: для молодежи сделать университет мечты! И чтобы студентов - тысяч 30. А это вдвое больше, чем сейчас. Верят: белорусы тоже подтянутся.
А вообще здесь создана завидная для многих цепочка взаимодействия. Она решает главный пробел последних десятилетий. Когда университет разрабатывает что-то стоящее, а предприятие решает купить технологию где-то заграницей, потому что так проще или дешевле.
Новгород же демонстрирует иной подход: идея зарождается в вузе, получает развитие в "Валдае", а после отправляется на производство. Особая экономическая зона готова подставить плечо.
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