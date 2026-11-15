Наука со школьной скамьи: как БГУ готовит молодые кадры

Путь в большую науку начинается не с университетской аудитории, а со школьной парты. Так, в БГУ работают предметные школы юных химиков, географов, математиков - для тех, кто еще только присматривается к науке. И вот результат: только в 2026 году свыше 130 победителей олимпиад и лауреатов спецфондов среди первокурсников главной кузницы кадров нашей страны. За этой цифрой не случайность, а выстроенная система. К примеру, на химфаке БГУ в этом году уже 57-й набор в школу юного химика. Свыше сотни ребят учатся у тех, кто сам стоял на олимпийском пьедестале.

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

"Очень важно то, что в нашей стране создана достаточно большая цепочка, начиная от школьной парты, отбора и подготовки наших одаренных ребят, школьников, которые успешно принимают участие в международных предметных олимпиадах. В 2026 году более чем 90 % ребят, которые приняли участие в международных олимпиадах, вернулись с медалями. Это один из самых высоких показателей за всю историю суверенной Республики Беларусь. Интеллектуальный потенциал у молодежи огромный".

За полтора года в стране создано 29 студенческих конструкторских бюро: уже с первого курса - не теория, а практика и настоящие проекты с заделом внедрения их в реальный сектор экономики.