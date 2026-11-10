10 ноября - Всемирный день науки. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2001 году. Инновационная сфера - один из ключевых приоритетов и для Беларуси. Наша страна развивает научно-техническое сотрудничество более чем с 50 странами. В фокусе - биофармацевтика, медицина, космические технологии и металлургия. В копилке совместных разработок - детские импланты, микродисплеи для систем дополненной реальности, а также производство препаратов из плазмы крови. Кроме того, активно развиваются проекты в области аддитивных технологий (3D-печати) и дистанционного зондирования Земли.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Совместный проект российско-белорусский РНПЦ травматологии позволил разработать импланты для бедренной кости для детей, которые страдают церебральным параличом. Уже выполнено 6 таких операций, где установлены эти импланты. Стоимость их в 2-2,5 раза ниже, чем мировые аналоги. Организация производства на нашей территории позволит производить эту продукцию самим, а потребность составляет более 300 комплектов в год. Институт порошковой металлургии имени Романа разработал новые методики по литью мелких изделий, которые могут применяться на наших крупных заводах".

Разработка и промышленное внедрение инновационных технологий выступают фундаментом технологической независимости государства. Интеграция белорусской науки в международное пространство, укрепление межрегионального сотрудничества и стимулирование инженерных инициатив обеспечивают ее поступательное развитие. Это способствует выходу на новые рынки и расширению потенциала реального сектора экономики.