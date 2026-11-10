БНТУ за пять лет реализовал более 4,5 тыс. наукоемких договоров

Университетская наука помогает предприятиям снижать зависимость от импортных технологий, создает новые продукты, развивает медицину и укрепляет научный потенциал страны. Только в БНТУ за последние пять лет реализовано более 4,5 тыс. наукоемких договоров с промышленными предприятиями. За это время создано более 850 разработок, макетов и промышленных образцов, свыше 250 из них внедрили в производство.

Виктор Кусяк, директор Научно-исследовательского политехнического института БНТУ:

"У нас есть 10 студенческих научно-исследовательских лабораторий, 4 из них были стипендиатами спецфонда Президента по развитию материально-технической базы. Открыто 4 студенческих конструкторских бюро, 2 еще до конца года планируется открыть. Они участвуют в выполнении как платных научно-исследовательских работ в рамках совместительства в рамках временных научных коллективов, так, в общем-то, и, в принципе, в выполнении дипломных работ, учебно-исследовательской работы студентов именно научного характера".

Михаил Дяденко, начальник научно-исследовательской части БГТУ:

"БНТУ разработал опытно-экспериментальную партию роликов двух типоразмеров и передал ее для промышленной обработки на белорусский металлургический завод. Они это испытали в производственных условиях, поставили на волочильные станы, и что получилось? Они нам дали акт официально о том, что наши ролики показали наибольший ресурс работы по сравнению с импортными аналогами. Обеспечив в два раза уменьшение удельных затрат материала на тонну выпускаемой продукции, и при этом их стойкость при эксплуатации такова, что через них проходит 3054 т".

Только за 2025 год в Беларуси объем выполненных научно-исследовательских работ и разработанной научно-технической продукции составил более 10 млн рублей.