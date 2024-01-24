Казакевич рассказал, какие направления в научной сфере заслуживают сегодня особого внимания и финансовой поддержки

В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю (когда предлагаю зарубежным, иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям): мы такие умные, потому что стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Надо смотреть только вперед во благо жизни людей и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сфере, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси