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Казакевич рассказал, какие направления в научной сфере заслуживают сегодня особого внимания и финансовой поддержки
Каждое открытие белорусских ученых становится частью национального достояния. Об этом Александр Лукашенко говорил в феврале 2023 года на церемонии вручения дипломов доктора наук.
Подчеркивалось, что в данной сфере крайне важно обеспечить преемственность научных достижений и подготовить плеяду успешных учеников. Глава государства традиционно нацеливает руководство научной сферы на практико-ориентированные темы. Ведь перед тем как инвестировать в ноу-хау надо увидеть конечный продукт, его эффективность и затем разворачивать производство.
В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю (когда предлагаю зарубежным, иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям): мы такие умные, потому что стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Надо смотреть только вперед во благо жизни людей и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сфере, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность.
О том, какие приоритетные направления развития фундаментальной науки сегодня заслуживают особой финансовой поддержки, и как в стране налажен отбор эффективных с экономической точки зрения научно-исследовательских проектов, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
Приоритеты научной, научно-технической, инновационной деятельности утверждаются в нашей стране указом главы государства на каждую пятилетку. Такие приоритеты есть и на текущую пятилетку и Академия наук, вузовская и отраслевая науки совместно их реализует. Я считаю, что на сегодняшний день особого внимания заслуживают такие направления как IT-технологии и искусственный интеллект, биохимия, медицина и фармацевтика, энергетика, в том числе атомная, водородная и, конечно, продовольствие. Также машиностроение, ведь это своего рода визитная карточка нашей страны. В последнее время становятся актуальны требования безопасности человека. Социальная сфера сегодня остается одной из важнейших в нашей стране.
"Система научно-технической экспертизы - это 12 экспертных советов, 480 профессиональных специалистов. Сформированная база независимых экспертов составляет боле 3,5 тыс. человек. Это хорошо отлаженный механизм. Стоит отметить, что государственная экспертиза в среднем осуществляется в течение 26 дней, а примерно 7 лет назад это было 53 дня", - рассказала заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Татьяна Столярова.
Что собой представляет современная белорусская наука и выгодны ли стране вложения в научные исследования и разработки - смотрите в ток-шоу "Экономическая среда".
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