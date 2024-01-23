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Ученые нашли вещество, которое в будущем сможет эффективно бороться с клинической депрессией
Российские ученые обнаружили вещество, которое способно снижать проявления депрессии у крыс и мышей. В перспективе оно может применяться для лечения клинической формы этого заболевания у людей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН).
Представители специализированной молодежной лаборатории медицинской химии психотропных средств научного центра совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского изучили влияние виндебурнола, синтетического производного алкалоидов, на проявления депрессии у грызунов. Вещество обладает свойствами, делающими его перспективным компонентом препаратов против болезни Альцгеймера и рассеянного склероза. Так, виндебурнол способен влиять на жизнеспособность нервных клеток и нейромедиаторов. Ученые применили его для лечения депрессии у крыс и мышей и оценили результат с помощью специальных тестов.
"Исследователи оценили ангедонию - центральную особенность депрессии, выражающуюся в неспособности испытывать удовольствие, а также проводили тесты на потребление сахарозы, социальное взаимодействие <…> и другие параметры. Оказалось, что лечение виндебурнолом снизило симптомы депрессии у мышей и крыс. Грызуны вновь стали больше пить подслащенную воду, дольше взаимодействовать и проявлять интерес к своими сородичам, дольше двигаться в цилиндре с водой, пытаясь из него выбраться", - утверждают в институте.
Как препарат влияет на ствол мозга
Препарат вызывал изменения в организме животных на биохимическом уровне: в стволе мозга, который контролирует дыхание, пищеварение, глотание, работу сердца и другие процессы, в частности, возросли уровни нейромедиаторов (норадреналина и дофамина).
Действие известных антидепрессантов в основном построено на влиянии на уровень основных нейромедиаторов - серотонина, норадреналина и дофамина. Разрабатываемые нами соединения могут революционизировать подход к лечению депрессии и связанной с ней деменцией. Мы убеждены, что виндебурнол - это уникальное соединение, на основе которого можно создавать препараты с антидепрессивным эффектом и новым, оригинальным механизмом действия.
Испытанное на животных вещество авторы считают перспективным для лечения клинической депрессии у людей. Пациенты с таким диагнозом не способны испытывать радость и страдают от чувства вины, слабости, апатии и усталости, у них ухудшаются когнитивные функции и память, возникают проблемы со сном и аппетитом. Подобное состояние может длиться месяцами и даже годами, при этом поиск эффективного препарата может не увенчаться успехом.
Фото из открытых источников
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