Наука вне политики: названы лауреаты международной премии "Глобальная энергия - 2022"

Наиболее выдающиеся научные исследования в области энергетики и разработки завтрашнего дня. Имена лауреатов одной из самых престижных международных премий назвали в российском Ханты-Мансийске. Среди победителей двое ученых из США и научный сотрудник Росатома. Помимо традиционных и альтернативных источников, в центре внимания научного сообщества новые способы применения энергии. Несмотря на политическую турбулентность, в этом году на премию были номинированы 119 ученых из 43 стран. Это рекорд за все время проведения "Глобальной энергии". Среди номинантов - крупнейшие научные центры США и Европы, много заявок из развивающегося мира.

Мы просто должны работать вместе ради нашего будущего, несмотря ни на какие политические передряги. Я верю, что ученые всего мира это понимают.

Мне по-настоящему радостно, что в этом сегменте ученые продолжают говорить с учеными. Это язык профессиональный, деполитизированный, но в этом списке нет ученых из Беларуси. Это необъяснимо! В Беларуси есть прекрасный потенциал по всем трем номинациям, я считаю. И традиционная, и нетрадиционная, и новые способы применения.