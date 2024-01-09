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Навестить постояльцев Белыничского дома-интерната для инвалидов и престарелых приехали сотрудники Департамента охраны МВД

Акция "От всей души" в эти дни проходит по всей Беларуси. Одинокие пожилые люди не должны остаться без внимания.

Поддержать постояльцев Белыничского дома-интерната для инвалидов и престарелых приехали сотрудники Департамента охраны МВД. Рождественская программа не оставила равнодушнымстаршее поколение. Подобные мероприятия будут проходить по всей стране до 15 января.

Пожилых людей нужно окружать заботой и вниманием. В эти новогодние и рождественские праздники Департамент охраны активно участвует в акции и дарит им заботу, тепло, уют и благополучие.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси

Республиканская благотворительная акция "От всей души" проходит второй год подряд. Ее цель - проявить максимальную заботу и внимание к пожилым людям и задействовать детей и молодежь, тем самым укрепить отношения между поколениями.

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