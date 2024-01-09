Навестить постояльцев Белыничского дома-интерната для инвалидов и престарелых приехали сотрудники Департамента охраны МВД

Пожилых людей нужно окружать заботой и вниманием. В эти новогодние и рождественские праздники Департамент охраны активно участвует в акции и дарит им заботу, тепло, уют и благополучие.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси