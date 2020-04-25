Сегодня в стране республиканский субботник. Наводить порядок на родной земле после зимы давно стало традицией белорусов. Убираются в парках и скверах, обновляют монументы и мемориалы, "генералят" собственные подворья и рабочие места. На Миорщине придавать лоск местным достопримечательностям, местам отдыха и памятникам начали задолго до официальной даты республиканского субботника. Сегодня толока на месте бывшего поместья Святополк-Мирских в деревне Каменполье и у миорского водопада знаменитого туристического объекта на реке Вята.



Ольга Масловская присоединилась к участникам субботника.



