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Найдена самая красивая тыква столицы

В Минском зоопарке во время конкурса-смотра осенних овощей свой урожай на кастинг привезли садовники-любители. Каждый автор проявил свой нестандартный взгляд на привычную тыкву. Они украшены бардовыми листьями, фруктами, цветами и каштанами.

Карета с оранжевыми плодами стала популярной фотозоной. Оценили тыкву и постояльцы зоопарка, но на вкус. В рационе обезьян, оленей и лошадей полезные овощи в разных вариациях.

А самым веселым конкурсом стал "Кто скорее докатит тыкву".

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