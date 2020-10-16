Найдена самая красивая тыква столицы

В Минском зоопарке во время конкурса-смотра осенних овощей свой урожай на кастинг привезли садовники-любители. Каждый автор проявил свой нестандартный взгляд на привычную тыкву. Они украшены бардовыми листьями, фруктами, цветами и каштанами.

Карета с оранжевыми плодами стала популярной фотозоной. Оценили тыкву и постояльцы зоопарка, но на вкус. В рационе обезьян, оленей и лошадей полезные овощи в разных вариациях.