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Найдены 60 беженцев, которых Польша более суток держала в "клетке" из колючей проволоки
И как стало известно, найдены 60 беженцев, которых Польша более суток держала в "клетке" из колючей проволоки. Как оказалось, польские силовики вытолкали несчастных на территорию Беларуси. Вот что рассказывают журналисты с места события.
Рассказывает корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло (видео).
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