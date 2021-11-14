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Найдены 60 беженцев, которых Польша более суток держала в "клетке" из колючей проволоки

И как стало известно, найдены 60 беженцев, которых Польша более суток держала в "клетке" из колючей проволоки. Как оказалось, польские силовики вытолкали несчастных на территорию Беларуси. Вот что рассказывают журналисты с места события.

Рассказывает корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло (видео).

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