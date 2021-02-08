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Найти любовь в эфире. Телеканал "Беларусь 2" запускает проект "Три первых свидания"
Телеканал "Беларусь 2" анонсирует новый проект "Три первых свидания". Он ориентирован на взрослую аудиторию, которой порой не просто найти свою вторую половинку в реальной жизни. Возраст участников 40+. По сценарию герои отправятся на романтическую встречу с потенциальными спутниками жизни, чтобы выбрать того самого. У зрителя будет 9 минут (именно столько длится одно телевизионное свидание) для того, чтобы понять серьезность намерений человека. Съемки проходили на выезде. Полет фантазии участников, которые и выбирали локации: от походов на каток до практики в гончарной мастерской. Помимо съемочной группы и ведущей, над проектом работают психологи и эксперты по лжи.
Горячая премьера в эфире телеканала "Беларусь 2" уже в эту пятницу.
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