Найти любовь в эфире. Телеканал "Беларусь 2" запускает проект "Три первых свидания"

Телеканал "Беларусь 2" анонсирует новый проект "Три первых свидания". Он ориентирован на взрослую аудиторию, которой порой не просто найти свою вторую половинку в реальной жизни. Возраст участников 40+. По сценарию герои отправятся на романтическую встречу с потенциальными спутниками жизни, чтобы выбрать того самого. У зрителя будет 9 минут (именно столько длится одно телевизионное свидание) для того, чтобы понять серьезность намерений человека. Съемки проходили на выезде. Полет фантазии участников, которые и выбирали локации: от походов на каток до практики в гончарной мастерской. Помимо съемочной группы и ведущей, над проектом работают психологи и эксперты по лжи.