Найти новые места сражений и захоронений советских воинов - главная цель экспедиции "Днепровский рубеж - 2023"

Шкловский район… Конечно, кто не знает Добрейку, где впервые форсирован Днепр был?! Потом у Буйнич. В итоге кольцо у Могилева замкнулось и немцы попали в котел. Здесь геройски сражались 18-я Татарская дивизия, 53-я Саратовская, 110-я Тульская. К великому сожалению, надо сказать, имен солдат, которые погибали тут, стояли в обороне, мы до сих пор практически не знаем.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру"