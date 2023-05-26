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Найти новые места сражений и захоронений советских воинов - главная цель экспедиции "Днепровский рубеж - 2023"
Найти новые места сражений и захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такова главная цель экспедиции "Днепровский рубеж - 2023", которая стартовала в Шкловском районе у мемориала "Память", где увековечены имена защитников Отечества. Цветы легли к Вечному огню. За несколько дней поисковики обследуют одну из так называемых безымянных высот. Где по архивным данным велись ожесточенные бои. И первые дни поисков оказались результативными.
Шкловский район… Конечно, кто не знает Добрейку, где впервые форсирован Днепр был?! Потом у Буйнич. В итоге кольцо у Могилева замкнулось и немцы попали в котел. Здесь геройски сражались 18-я Татарская дивизия, 53-я Саратовская, 110-я Тульская. К великому сожалению, надо сказать, имен солдат, которые погибали тут, стояли в обороне, мы до сих пор практически не знаем.
Мы нашли 5 бойцов. Причем они все с медальонами. Подсумок патронный, на котором четко написана фамилия - Карнилов. Большое количество личных вещей, амуниция, снаряжение.
Поисковики надеются прочитать медальоны, установить имена и фамилии погибших бойцов... Вслед за Шкловом экспедиция пройдет в Дрибинском и Горецком районах.
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