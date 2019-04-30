К представителям власти можно обратиться напрямую! Найти конкретные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, 4 мая. С девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Анатолий Сивак. А в Минском облисполкоме жильцов центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.