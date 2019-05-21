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Найти ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий
К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 25 мая. С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель мэра Федор Римашевский. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает губернатор Анатолий Исаченко. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.
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