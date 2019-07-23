Найти ответы на спорные вопросы во время телефонных линий. Очередная связь - 27 июля

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, двадцать седьмого июля. С девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.