Найти ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 23 марта.



В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит первый заместитель мэра Федор Римашевский.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.