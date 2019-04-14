Найтиправду. Как получить заработанные деньги с нечестного нанимателя

Выполнил работу - получи заработанные деньги. Эта простая схема, как выяснилось, работает не всегда. Съемочная группа Агентства теленовостей накануне вернулась из Гродно с новой темой для рубрики #Найтиправду. Правду пришлось поискать человеку, отработавшему все лето на своего нанимателя. Только, как выяснилось, он себя и нанимателем-то не считает! К качеству выполненных работ предъявляет немало претензий и платить обещанное отказывается. На защиту человека труда встал профсоюз. Дело дошло до суда, но поставлена ли точка? И главное - как не попасть в такую же историю? Узнаем прямо сейчас у Алеси Высоцкой. В жизни у Евгения полосы были и белые, и черные. Альпинист, электромонтажник, так вышло, после травмы получил инвалидность. Оставлять семью без денег - не в правилах мужчины, в полном расцвете сил, хоть и диагнозом. Искал любую работу! От объекта к объекту… От отделки коттеджа и бани до заливки пандусов, демонтажа… Евгений все ожидал обещанного официального оформления на работу. И главное - денег. Выяснение трудовых отношений заканчивались очередными обещаниями руководителя стройорганизации. Когда пришлось заложить обручальное кольцо, чтобы материально поддержать семью, терпение Евгения лопнуло. За помощью пошел в профсоюз. Фирма оказалась, так называемой микроорганизацией по строительным услугам. И ситуация с Евгением - не единственная в профессиональной биографии.





В век технологий - все просто. Забиваем в поисковую систему название строительной фирмы, тут же получаем и отзывы, и адрес. Едем за ответами.



Но по адресу - сюрприз. Фирма с таким названием здесь, действительно, офис арендовала. Но съехала… Из-за долгов по аренде. На вопрос, что так быстро начали делать ремонт в помещении, мы даже не ожидали столь эмоционального ответа. Хозяин попросил не раскрывать его лицо и имя.



Обиду арендодатель уже положил на бумагу и отнес в милицию. На чьей стороне здесь будет правда - ответят правоохранительные органы.



А земля - слухами полнится… И к нам, тем временем, подошел еще один из пострадавших. Александр, для которого работа на стройке - это основной заработок, тоже успел задаром поставить забор. Благо, учуял подвох не через три месяца, а раньше.



Находим телефон через "рекламку", звоним их обидчику. Представляемся, как положено, поясняем, с чем разбираемся, предлагаем высказаться.



От комментария на камеру наш собеседник отказался. На его слова по телефону Евгению тоже есть чем ответить.



Заработная плата - основной чувствительный вопрос в стройотрасли. А отсутствие трудовых отношений добавляет проблем.



За год в отраслевом профсоюзе региона рассмотрено более 170 обращений. 40 касались правовых вопросов, 20 - заработной платы. Шесть раз пришлось участвовать в судах. Все - выиграли!



По иронии судьбы, Евгений сейчас помогает восстанавливать офис, после… уже бывшего своего нанимателя. Здесь, он уверен, за работу точно заплатят.



В профсоюзе изучили ситуацию на рынке строительных услуг и насчитали для него заработную плату более пяти тысяч рублей. Суд первой инстанции требования истца удовлетворил. Правда, наниматель с этим не согласен. Деньги возвращать не желает. Походить по судам в поисках правды еще придется. Специалисты профсоюзов намерены довести дело до логической и справедливой точки!