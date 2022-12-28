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Назарук: Беларусь готова к предоставлению площадки для разрешения кризиса в Украине путем переговоров
Беларусь готова кпредоставлению площадки дляразрешения кризиса вУкраине путем переговоров. Об этом в рамках мероприятия в Гродно заявил замминистра иностранных дел Игорь Назарук. "Минск неоднократно выполнял благородную миссию места дляпереговоров, дляразрешения серьезных конфликтных ситуаций", - напомнил белорусский дипломат.
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