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Назначен новый глава Любанского района

Александр Турчин представил коллективу Любанского райисполкома нового главу региона. Им стал Виталий Платун. Придать импульс развитию горнодобывающей промышленности - такая задача стоит перед новым председателем. До этой должности он работал первым заместителем председателя Слуцкого райисполкома, управлял сферой агропромышленного комплекса.

Раньше в Любанском районе реализовали новый крупный проект. Построили Нежинский горно-обогатительный комбинат. Благодаря вводу объекта райцентр должен стать второй столицей шахтеров.

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