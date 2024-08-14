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Назначен новый глава Любанского района
Александр Турчин представил коллективу Любанского райисполкома нового главу региона. Им стал Виталий Платун. Придать импульс развитию горнодобывающей промышленности - такая задача стоит перед новым председателем. До этой должности он работал первым заместителем председателя Слуцкого райисполкома, управлял сферой агропромышленного комплекса.
Раньше в Любанском районе реализовали новый крупный проект. Построили Нежинский горно-обогатительный комбинат. Благодаря вводу объекта райцентр должен стать второй столицей шахтеров.
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