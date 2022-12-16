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Назначенные Президентом новые управленцы поделились своими планами в проекте "Вопрос номер один"

Развитие районов и создание условий для жизни людей - это главные направления региональной политики. На неделе глава государства назначил новых управленцев. Как местная вертикаль справляется с задачами? Как выстраивает работу с гражданами? И какие проекты планирует запустить в наступающем? Мы пообщались с назначенцами в их первый рабочий день. Смотрите в проекте "Вопрос номер один" 17 декабря в 19:00.

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