Назначенные Президентом новые управленцы поделились своими планами в проекте "Вопрос номер один"

Развитие районов и создание условий для жизни людей - это главные направления региональной политики. На неделе глава государства назначил новых управленцев. Как местная вертикаль справляется с задачами? Как выстраивает работу с гражданами? И какие проекты планирует запустить в наступающем? Мы пообщались с назначенцами в их первый рабочий день. Смотрите в проекте "Вопрос номер один" 17 декабря в 19:00.