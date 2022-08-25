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Назначены представители государства в органах управления ОАО "ДОРОРС", "Світанак", "Витебские ковры"

Назначены представители государства в органах управления ОАО "ДОРОРС", "Світанак", "Витебские ковры"

Совет Министров назначил представителей государства в органах управления трех хозяйственных обществ. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина № 539 от 23 августа 2022 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова назначена представителем государства в органах управления ОАО "ДОРОРС", заместитель председателя "Беллегпрома" Максим Бухал - в ОАО "Світанак" (Жодино). Заместитель председателя БеллегпромаНаталия Мурашко будет представлять интересы государства в ОАО "Витебские ковры".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Фото: БелТА

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