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Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков Беларуси

Назначены представители государства в органах управления крупнейших банков Беларуси
  • Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина стали представителями государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк".
  • Заместитель министра финансов Андрей Белковец будет в органах управления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".
  • Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления в ОАО "Технобанк", заместитель министра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич - в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".
  • Министр энергетики Виктор Каранкевич назначен представителем государства в органах управления ОАО "Белгазпромбанк", председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - в ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" и ОАО "Приорбанк".

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