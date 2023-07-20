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"Назовите фамилию ребенка, группу детей, которые не вернулись. Дайте хоть что-то" - Шевцов об обвинениях Беларуси в краже детей Донбасса

Запад заявляет, что Беларусь украла детей Донбасса. Детей, которые смогли вздохнуть без войны, которые выезжали с согласия родителей и законных представителей, которые уже вернулись домой. Так кого мы украли? Есть ли фамилии? Или украли у кого, у Запада?

20 июля в эфире Первого канала Белорусского радио генеральный секретарь белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов прокомментировал заявления некоторых украинских и западных политиков.

Те, кто заявляет, что Беларусь участвует в депортации детей, вы вообще соображаете, что вы говорите? Любой ребенок приезжает к нам сюда с официальной доверенностью от опекуна, родителей, от руководителей детского дома. И согласно этой доверенности, он обязан вернуться на родину. У нас так построено законодательство.
Дмитрий Шевцов

"Если вы думаете, что ребенок приехал на территорию Республики Беларусь, группа выехала, а он остался, хочется спросить: а у вас такие случаи бывают, раз вы такие вещи можете допустить? Или, может быть, у вас есть факты? Тогда расскажите. Назовите фамилию ребенка, группу детей, которые не вернулись. Дайте хоть что-то", - требует Дмитрий Шевцов.

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