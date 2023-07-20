"Назовите фамилию ребенка, группу детей, которые не вернулись. Дайте хоть что-то" - Шевцов об обвинениях Беларуси в краже детей Донбасса

Те, кто заявляет, что Беларусь участвует в депортации детей, вы вообще соображаете, что вы говорите? Любой ребенок приезжает к нам сюда с официальной доверенностью от опекуна, родителей, от руководителей детского дома. И согласно этой доверенности, он обязан вернуться на родину. У нас так построено законодательство.

Дмитрий Шевцов