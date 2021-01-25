Назвали имена 10 финалистов нацотбора на "Славянский базар"

Названы имена молодых исполнителей, которые смогут побороться за право представить Беларусь на юбилейном конкурсе в рамках "Славянского базара".



Предфинальное прослушивание для взрослых участников прошло сегодня. В Молодежный театр эстрады съехалось 32 победителя региональных отборов. Из них только 7 парней. Чаще всех на сцену поднимались девушки от 18 до 21 года. Условия для всех равные: качественно спеть мировой и славянский хиты. Многие участники исполнили не популярные песни, ставшие уже классикой, а премьеры, написанные специально для национального отбора.