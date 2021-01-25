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Назвали имена 10 финалистов нацотбора на "Славянский базар"
Названы имена молодых исполнителей, которые смогут побороться за право представить Беларусь на юбилейном конкурсе в рамках "Славянского базара".
Предфинальное прослушивание для взрослых участников прошло сегодня. В Молодежный театр эстрады съехалось 32 победителя региональных отборов. Из них только 7 парней. Чаще всех на сцену поднимались девушки от 18 до 21 года. Условия для всех равные: качественно спеть мировой и славянский хиты. Многие участники исполнили не популярные песни, ставшие уже классикой, а премьеры, написанные специально для национального отбора.
Конкурс длился рекордные шесть часов. И более часа представители Минкульта и Академии искусств, певцы Театра эстрады и народные артисты Беларуси определяли десятку победителей. Так, в финале споют по одному представителю из Могилева, Витебской и Брестской областей. Делегация сразу из Жодино и Гродненской области. И три участника представят Минск.
Финал нацотбора на "Славянский базар" запланирован на март
Финал национального отбора запланирован на март. Напомним, Международный конкурс молодых исполнителей станет в этом году юбилейным - 30-м, как и сам "Славянский базар в Витебске".
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