Назван лучший двор в Заводском районе Минска

Лучшим двором года в Заводском районе Минска стала территория четырех жилых домов по улице Герасименко.

Здесь особенно оценили новый детско-игровой комплекс "Князь Гедимин " с яркими горками, качелями и тарзанкой для самых маленьких. А для удобства родителей - функциональные скамейки для комфортного наблюдения за детьми. При создании пространства особое внимание уделили эргономике и безопасности.

А в конкурсе "Лучший район Минска в сфере ЖКХ" победу одержал Московский район. Каждый из участников представил проект по благоустройству территорий столицы. Главные критерии оценки - уникальность и современность архитектурных форм.