Назван лучший район Минска в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Московский район признан лучшим в Минске в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Городская комиссия оценивала административные центры столицы более чем по 20 критериям: от капитального ремонта зданий до эстетического оформления подъездов и дворовых территорий.

В 2026 году в районе-победителе проведено комплексное благоустройство почти 90 дворов, обновлено почти 130 подъездов, а также в полном объеме выполнен годовой план по замене лифтов. Кроме того, в Московском районе были реализованы две гражданские инициативы, связанные с благоустройством дворовых территорий и установкой детского игрового оборудования.

"Сад фотаздымкаў" - новая зона отдыха, расположенная вблизи микрорайонов Малиновка-8 и 9. В 2026 году территорию масштабно благоустроили: обновили пешеходные дорожки и оборудовали площадку для занятий спортом. Здесь же появилась аллея скамеек и беседок - разработкой и установкой занимались предприятия района. А ретро-экспозиция погружает в полувековую историю развития этой части столицы.