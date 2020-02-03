Назван лучший бренд в Беларуси

В Беларуси огласили список самых успешных производителей. По итогам конкурса "Бренд года" Гран-при удостоен "Савушкин продукт". Брестский производитель также оказался безоговорочным лидером в четырех продуктовых категориях - от масла до глазированных сырков. Подробности у нашего корреспондента.



Самые успешные бренды выявил национальный опрос. Свои предпочтения высказали около 40 тысяч респондентов по всей стране. Список популярных брендов с почти пятикратным отрывом от конкурентов возглавил "Савушкин продукт". Он и получил Гран-при конкурса как самый успешный бренд в Беларуси. Брестский производитель стал бесспорным лидером во всех регионах страны.



Опрос также определил любимые молочные продукты белорусов. Так, в творожной категории победил бренд "Савушкин", который выбирают более 60 % потребителей. Среди всех сыров и масла белорусы верны маркам "Савушкин" и "Брест-Литовск". А открытием года можно назвать глазированные сырки этого же производителя, которые всего за год стали лидерами в своих категориях.



"Савушкин продукт" широко известен не только в Беларуси. Его продукцию любят в более чем 30 странах мира. Роль брестского производителя в развитии всего молочного сектора сложно переоценить. Отчасти благодаря его успехам наша страна вошла в число крупнейших экспортеров молочной продукции в Европе. Это добавило репутации бренду родом из Беларуси.



