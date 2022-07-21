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Назван общий средний балл абитуриентов БГУ в 2022 году
Факт
Средний общий балл абитуриентов Белорусского государственного университета превышает 300, сообщает БелТА.
Большинство поступающих - выпускники гимназий и лицеев, победители олимпиад. "По результатам опроса больше всего абитуриентов привлекают в вузе высокий уровень образования, широкие возможности для реализации студентов в науке и творчестве, а также современное техническое оснащение аудиторий, высококвалифицированный преподавательский состав, насыщенная студенческая жизнь и межкультурная коммуникация", - проинформировали в пресс-службе БГУ.
В числе лидеров по количеству набранного балла среди абитуриентов находится выпускница столичной гимназии №35 Анна Крепская. Девушка поступает на "информатику" факультета прикладной математики и информатики. Ее результат - 383 балла, что на 33 больше по сравнению с проходным баллом прошлого года. "Я выбрала один из лучших университетов, где можно получить образование в сфере IT", - отметила будущая программистка.
БГУ планирует принять 4655 абитуриентов на первую ступень обучения.
Всего на первую ступень высшего образования дневной бюджетной формы обучения заявлено 2175 мест (среди них 54 места выделено для целевой подготовки), на заочную бюджетную - 196. На дневную платную форму обучения примут 1588 человек, на заочную платную - 696.
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