Назван самый продаваемый музыкальный альбом 2022 года

Альбом Midnights американской певицы Тейлор Свифт стал самым продаваемым в 2022 году. После релиза в США было продано свыше миллиона копий, пишет sb.by со ссылкой на Independent.



На счету музыкального альбома еще несколько рекордов: он побил рекорды на Spotify и Amazon Music по числу прослушиваний за сутки, а винил Midnights стал самым продаваемым с 1991-го.



Свой музыкальный альбом певица презентовала 21 октября, в нем 13 треков. Midnights стал десятым студийным альбомом Тейлор Свифт.



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