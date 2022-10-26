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Назван самый продаваемый музыкальный альбом 2022 года

Назван самый продаваемый музыкальный альбом 2022 года

Альбом Midnights американской певицы Тейлор Свифт стал самым продаваемым в 2022 году. После релиза в США было продано свыше миллиона копий, пишет sb.by со ссылкой на Independent.

На счету музыкального альбома еще несколько рекордов: он побил рекорды на Spotify и Amazon Music по числу прослушиваний за сутки, а винил Midnights стал самым продаваемым с 1991-го.

Свой музыкальный альбом певица презентовала 21 октября, в нем 13 треков. Midnights стал десятым студийным альбомом Тейлор Свифт.

Фото:pixabay.com

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