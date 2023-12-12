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Названа культурная столица Беларуси 2024 года
15 декабря в Слуцке состоится торжественная передача статуса культурной столицы Беларуси, а переедет она в Белыничи Могилевской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минскийобластнойцентрнародного творчества.
В 2022 году на звание культурной столицы Беларуси претендовало шесть городов - Барановичи, Мозырь, Свислочь, Щучин, Белыничи и Слуцк. В итоге победу одержал проект презентации города Слуцка. А в 2023-м за статус поборолись Каменец, Глубокое, Мозырь, Свислочь и Белыничи. На этот раз право зваться культурной столицей в 2024 году получили Белыничи.
Церемония закрытия акции пройдет в Слуцке 15 декабря. Начнется мероприятие рождественской ярмаркой, во время которой состоится концертная программа любительских коллективов слуцкого региона. Затем гостей пригласят в Слуцкий центр культуры, где на первом и втором этажах откроются выставочные площадки декоративно-прикладного искусства. Центральным торжеством станет сама церемония передачи символа культурной столицы руководством Слуцкого района Белыничскому, во время которой пройдет концерт с участием звезд белорусской эстрады.
Акция "Культурная столица Беларуси" проводится по инициативе Министерства культуры с 2010 года для активизации сотрудничества с местными органами власти, местных общественных инициатив, культурной жизни региона, поддержки национальной культуры и привлечения внимания общественности, туристов к достопримечательностям и традициям того или иного региона, самобытности городов.
Фото: БЕЛТА
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